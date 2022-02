Neue Bäume an den Kreisstraßen

Nicht nur den Radweg zwischen Rorup und Lette hat der Kreis saniert, sondern hier auch den Baumbestand ergänzt. So wurden Wildbirnen und Eschen gepflanzt. Aber auch an anderen Stellen war der Kreis-Bauhof aktiv.

Gleich an mehreren Kreisstraßen sind zuletzt neue Bäume gepflanzt worden. So etwa entlang der K 12 von Rorup in Richtung Lette. Hier wurde der Baumbestand, zusammen mit der Sanierung des Radwegs, vom Kreis mit sechs Eschen und sieben Wildbirnen aufgeforstet. Zudem fanden jeweils fünf Eichen Platz an der K 13 in Darup und an der K 57 in Rorup.



Der Kreis investierte in der Frühjahrsaktion in diesem Jahr circa 15.000 Euro in den Erhalt der Baumsäume entlang der Kreisstraßen. Ziel sei die Erhaltung der Baumbestände zum Schutz des Klimas, die Schaffung von Lebensräumen für Flora und Fauna sowie die Aufwertung des Landschaftsbilds, so eine Mitteilung.

In einer zweiten Aktion im Herbst sollen weitere 50 bis 70 Bäume gepflanzt werden, mit dem Ziel, Pflanzen die durch Alter, Trockenheit oder Krankheit ausgefallen sind, zu ersetzen.