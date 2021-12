Neue Bank und neue Pläne

Die ersten Anschaffungen aus dem Ortsteilbudget sind in Buldern aufgestellt worden. Weitere Dinge sind angeschafft und sollen im neuen Jahr an ihren Bestimmungsort kommen. Gleichzeitig werden durch Ortsvorsteher Christoph Wübbelt und weitere Akteure aus dem Ortsteil die nächsten Projekte schon angestoßen.

So steht eine der neu angeschafften Bänke an der Alten Kirchstraße. Von hier aus hat man einen guten Blick auf die alte Kirche. „Eine Bank an der alten Kirche war nicht nur einer der ersten Wünsche, sondern er wurde auch von vielen genannt“, so Wübbelt.

Die neue Bank führt nun zu einem weiteren Vorhaben. „Wir werden einen Antrag stellen, diesen Bereich der Alten Kirchstraße aufzuwerten“, berichtet Wübbelt. „Wir“, das sind in diesem Fall neben dem Ortsvorsteher die Ortsgemeinschaft, der Kunst- und Kulturkreis Buldern sowie der CDU-Ortsverband. „Wir wollen einen Bereich schaffen, der dem geschichtlichen Hintergrund der Kirche gerecht wird“, erklärt Klaus Jahn vom Kunst- und Kulturkreis.

Aktuelles zu den Projekten aus dem Ortsteilbudget Bulderns lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ.