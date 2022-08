Nette Toilette kommt in Kürze

Viele Städte und Gemeinden haben irgendwann kapituliert. Weil die öffentlichen Toiletten immer wieder verdreckt waren und von Vandalen heimgesucht wurden, sind sie mit Blick auf die Kosten geschlossen worden. Eine echte Alternative dazu ist das im Jahr 2000 in Aalen gestartete Projekt „Nette Toilette“.

Dabei erlauben Geschäftsinhabern nicht nur ihren Kunden, die Toilette des Unternehmens kostenfrei zu nutzen. Im Gegenzug erhalten sie teilweise eine kleine finanzielle Entschädigung. Vor vier Jahren hatten sich Dülmen Marketing und Kaufleutevereinigung Viktor für das Projekt „Nette Toilette“ stark gemacht.

Der Einstieg ins System bedeute eine Qualitätsverbesserung und Attraktivitätssteigerung für Dülmen. Vor allem auch deshalb, weil das öffentliche WC im Rathaus „in die Jahre“ gekommen ist. Ganz verzichten darauf will Dülmen aber nicht. Im Gegenteil. Bürgermeister Carsten Hövekamp kündigte an, dass es auch in Zukunft in der Stadt öffentliche Toiletten geben soll.

Wie der Zeitplan für die öffentlichen WCs aussieht und welche Betriebe sich am Projekt Nette Toilette beteiligen, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.