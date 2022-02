Nein zum Krieg in der Ukraine

Sofortiger Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine und eine Rückkehr zu Verhandlungen, formulierte Dr. Michael Stiels-Glenn die Forderungen „aller friedensbewegten Menschen in Dülmen“ bei der Kundgebung am Freitagmorgen in der Innenstadt.

Kundgebung am Löwen-Denkmal

Den sofortigen Rückzug der russischen Armee aus der Ukraine forderten die Friedensfreunde auf der Kundgebung am Morgen in der Innenstadt.

Rund 50 Teilnehmer hatten sich laut Schätzungen der Polizei auf Einladung der Friedensfreunde Dülmen am Löwendenkmal versammelt, um von dort aus mit Transparenten durch die Innenstadt zu ziehen.

Stiels-Glenn zeigte sich über die Entwicklungen in der Ukraine tief besorgt. Er habe in seinem Leben noch keine so gefährliche Situation erlebt wie jetzt, sagte er. Den Angriff auf die Ukraine und den Bruch des Völkerrechts durch Russland verurteilte er scharf.

„Die Sicherheit und und Unabhängigkeit der Ukraine müssen wieder hergestellt werden“, forderte auch Klaus Stegemann ein sofortiges Ende der Kriegshandlungen.

Im Anschluss an die kurze Kundgebung zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Der eine oder ander Passant schloss sich ihnen an. „Nein zum Krieg“ „Liebe Russen, ihr seid das Volk. Stoppt Putin!“ oder „Frieden für die Ukraine. Nutzt alle Verhandlungsmöglichkeiten“ war auf den Transparenten zu lesen.

In den Gottesdiensten und heiligen Messen in Dülmen wird am Wochenende zu Friedensgebeten eingeladen.