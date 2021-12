Negativ bleiben, positiv feiern

Nicht mehr lang und es sind Feiertage. Auch über die Festtage werden die Schnelltestzentren in Dülmen ihre Türen offen haben. Wann welche Teststelle geöffnet ist gibt es hier zu Lesen.

Über die bevorstehenden Feiertage sind sämtliche Schnelltestzentren in Dülmen weiter geöffnet.

Weihnachten im Familienkreis mit Geschenken, gutem Essen - und am besten einem negativen Schnelltest. Unter anderem die Bundesregierung appelliert an die Bürger, bei Treffen an den Feiertagen auf Nummer sicher zu gehen, selbst wenn man geimpft ist.

Doch wo sind Schnellteste über Weihnachten überhaupt möglich? Hier gibt es eine Übersicht mit Öffnungszeiten der Testzentren in Dülmen zu Weihnacht und zum Jahreswechsel.

Tiber-Apotheke:

24. Dezember 8.10 bis 12.30 Uhr, 31. Dezember: 8.10 bis 12.30 Uhr

Drive-in Real-Parkplatz:

24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar: 8 bis 18 Uhr. Trotz Feiertage sind täglich auch PCR-Tests möglich, Reservierung hierfür über test-pcr.de.

Drive-in Joy’n us:

24. Dezember 7.30 bis 14 Uhr, 25. Dezember 10 bis 15 Uhr, 26. Dezember 10 bis 16 Uhr, 31. Dezember 7.30 bis 16 Uhr, 1. Januar 10 bis 15 Uhr

DRK-Heim Dülmen, August-Schlüter-Straße:

24. Dezember 9 bis 16 Uhr, 25. und 26. Dezember 9 bis 15 Uhr, 31. Dezember 9 bis 16 Uhr, 1. und 2. Januar 9 bis 15 Uhr

DRK-Haus Buldern, Clemensstraße:

24. Dezember 9 bis 12 Uhr, 25. und 26. Dezember 9 bis 11 Uhr, 31. Dezember 9 bis 13 Uhr, 1. Januar 9 bis 13 Uhr, 2. Januar 10 bis 12 Uhr.

Drive-in düb:

24. bis 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar 8 bis 18 Uhr

Teststation an der Rodelhütte:

23. Dezember 17 bis 24 Uhr, 24. Dezember 10 bis 14 Uhr, 26. Dezember 12 bis 18 Uhr, 31. Dezember 10 bis 15 Uhr, 1. Januar 12 bis 17 Uhr