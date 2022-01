Nadia sorgt für Stromausfall

Für mehr als eine Stunde fiel am Samstag in Teilen von Welte, Mitwick und dem gesamten Ortsgebiet von Rorup der Strom aus. Durch eine heftige Böe waren gleich drei Strommasten umgeknickt worden. Hilfskräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke waren im Einsatz, um den Schaden zu beseitigen.

Schon am Sonntag behoben Fachleute den Schaden an den 10kv-Leitungen.

Sturmtief Nadja hat am Samstag auch in Teilen von Dülmen seine Spuren hinterlassen. Durch eine extrem heftige Sturmböe sind in Welte an der B474 in Höhe Austrup gleich drei Strommasten einer 10kv-Leitung umgekippt.

Dadurch kam es am Samstag in der Zeit von 19.15 bis 20 Uhr zum Stromausfall. Betroffen waren dabei Teile von Welte und Mitwick sowie das komplette Ortsgebiet von Rorup.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke waren im Einsatz, um die Schadensstelle zu sichern und die Störung zu beseitigen. Dazu musste auch die Stromleitung gekappt werden.

Außenbezirke länger betroffen

Die Feuerwehr stand im Gerätehaus in Rorup für Notfälle bereit und hatte die Örtlichkeiten beleuchtet. Notrufe gingen in diesem Zeitraum allerdings nicht ein. Mit Hochdruck arbeiteten die Stadtwerke an der Beseitigung des Schadens und nach etwa einer Stunde war in den meisten Haushalten der Strom wieder zugeschaltet. Nur in einigen Außenbezirken mussten die Betroffenen länger warten.