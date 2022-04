Nachts um fünf durch die Stadt

Pünktlich um 5 Uhr müssen die Messdiener Lukas Kissenkötter und Greta Linke am Sonntag auf dem Marktplatz stehen. Dann beginnt die Osternachtprozession, bei der sie dabei sind. Der Gang in der Osternacht durch die Innenstadt ist für die beiden 17-Jährigen längst zu einer Tradition geworden.

Pünktlich um 5 Uhr nachts müssen sie am Sonntag auf dem Marktplatz stehen, denn dann geht die Osternachtsprozession los. Für die Messdiener Lukas Kissenkötter und Greta Linke heißt es aber wohl eher: Pünktlich um 5 Uhr nachts dürfen sie Sonntag auf dem Marktplatz stehen.

Denn: Die letzten Jahre konnte die Prozession nur in abgespeckter Variante stattfinden. Daher ist die Vorfreude in diesem Jahr umso größer.

Schon als Kinder waren beide dabei

Beide Messdiener der Pfarrei St. Viktor liefen schon als Kinder bei der Prozession mit. „Damals fand ich den Gang durch die Stadt mitten in der Nacht spannend. Die Glocken, die läuteten, und die Schellen, die gerasselt wurden, hatten in der Dunkelheit etwas total Magisches“, erinnert sich Greta Linke.

Der nächtliche Gang in der Osternacht durch die Innenstadt ist für die beiden 17-Jährigen längst zu einer Tradition geworden. „Als erste Reaktion mag man vielleicht denken: Oh Gott, an einem freien Tag stehe ich doch niemals so früh auf, um in der Messe zu dienen. Aber wenn man dort mit den richtigen Leuten ist und die Sache Spaß macht, ist die Uhrzeit egal“, betont Lukas Kissenkötter.

