Nächster Zusammenschluss bei Sparkasse?

In einer gemeinsamen Presseerklärung betonen die beiden Sparkassen, dass es für "kleinere Kreditinstitute zunehmend anspruchsvoller und aufwändiger wird, den stetig steigenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden."

Zur Finanzierung der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft – Stichworte Energiewende und Digitalisierung – brauche es besonders leistungsstarke Sparkassen mit darauf spezialisierten Angeboten.

"Zusammenarbeit mit größerem Partner geprüft"

"Vorstand und Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Haltern am See haben daher den Mehrwert einer strategischen Zusammenarbeit mit einem größeren Partner geprüft. Untersucht wurde die Vorteilhaftigkeit einer Fusion, um die Stadtparkasse Haltern am See dauerhaft sicher und leistungsfähig aufzustellen", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Haltern am See hat einstimmig beschlossen, Gespräche mit der Sparkasse Westmünsterland über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Institute aufzunehmen und ist mit diesem Wunsch auf die Sparkasse Westmünsterland zugegangen. "Die Sparkasse Westmünsterland ist bereit, solche Gespräche zu führen", heißt es kurz und knapp in der Mitteilung.