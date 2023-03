Nachbar vertreibt Einbrecher-Duo

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag einen Einbruch verhindert. An anderer Stelle waren Einbrecher dagegen erfolgreich.

Einmal erfolgreich, einmal gescheitert: Einen Einbruch beziehungsweise Einbruchsversuch meldete die Polizei am Wochenende in Dülmen.

So drangen Unbekannte am Samstag am Kapellenweg in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Haustür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Gestohlen wurde eine größere Anzahl an Schmuckstücken.

Ebenfalls am Samstag, gegen 15.15 Uhr, wollten Einbrecher in ein Haus an der August-Schlüter-Straße einsteigen. Die Bewohner waren nicht da, allerdings beobachtete ein aufmerksamer Nachbar einen Mann und eine Frau im Garten - und zwar an den Terrassentüren, wo später Hebelspuren erkennbar waren.

Die Unbekannten flüchteten zu Fuß. Laut Beschreibung des Nachbarn waren der Mann und die Frau beide etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatten jeweils eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Frau wird als circa 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben, der Mann war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.