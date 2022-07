Nach dem Lockdown familienlos

Aktuell werden 20 Hunde, 80 Katzen und ein Dutzend Kleintiere im Tierheim Dülmen-Lette betreut, die ohne die Mitarbeit von freiwilligen Helfern kaum zu bewältigen sei. Gerade Corona und die Ferien sorgen für viel Arbeit. Beim Sommerfest am Sonntag stellen sich das Tierheim, seine Mitarbeiter und die Bewohner auf Zeit vor.

Corona-Rückläufer auf vier Pfoten sorgen im Tierheim für Arbeit in den großen Ferien

Vorfreude auf vier Pfoten: Nicht nur die drei Vierbeiner Kiwi, Gypsi und Ivan freuen sich auf das Sommerfest im Tierheim in Lette, auch die beiden Pflegerinnen Carolin (l.) und Lucy hoffen auf viele Besucher.

Am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr lädt der TSV Coesfeld Dülmen zum beliebten Nachmittag unter Tierfreunden ein. Neben Präsentation der Heimtiere werden auch Führungen durch die Anlage angeboten, zudem sind eine bunte Auswahl an Kaffee, Kuchen und veganen Gerichten für die Besucher in Vorbereitung.

Auf großes Interesse dürften die aktuellen Informationen zum Fortschritt des neuen Tierheims in Coesfeld-Goxel stoßen: „Die aktive Bauphase hat wieder begonnen und die erste Mauer steht schon, unser Ziel des Einzugs ist April 2023“, so Tierpfleger Marcel Pieper.

Insbesondere die deutlich verbesserten Unterbringungsoptionen stünden im Mittelpunkt des Neubaus, wie Pieper mit zehnjähriger Erfahrung in Lette erfreut berichtet. „Wichtig ist hoher Tageslichteinfall, um den Ansprüchen der Tiere gerecht zu werden“.

In puncto Kapazität werde das gleiche Niveau wie bislang angestrebt, jedes Jahr könnten auch zukünftig rund 450 Katzen und 200 Hunde versorgt und gepflegt werden.

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Samstags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)