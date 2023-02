Musikschule zieht um

Das alte Kutscherhaus, in dem die Musikschulleitung untergebracht ist, und auch die Remise, in der momentan Instrumente lagern, werden freigezogen. Grund für den Wechsel: Die beiden alten Gebäude können seit mehreren Jahren nur noch mit hohem energetischen Aufwand beheizt werden.

Nachdem kürzlich auch noch die Heizungsanlage irreparabel ausgefallen sei und zudem undichte Stellen im Dach festgestellt wurden, bleibe keine andere Alternative als der Umzug, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für Schülerinnen und Schüler ändere sich jedoch wenig: Fast der gesamte Unterricht fand ohnehin bereits in der Pestalozzischule statt.

„Natürlich wären wir gerne in der Remise geblieben, da die Wege zu den Unterrichtsräumen in der Pestalozzischule kurz waren und das Gebäude einen repräsentativen Charakter besaß. Mit der alten Paul-Gerhardt-Schule wurde aber vorerst ein guter Ersatz-Standort gefunden, der zudem schnell verfügbar war“, sagt Verena Voß, Leiterin der Städtischen Musikschule. Noch in dieser Woche läuft der Umzug an.

Was mit Remise und Kutscherhaus in Zukunft passiert, ist indes noch nicht klar. Die Stadt prüft derzeit, ob die Gebäude zumindest noch als Lagerfläche genutzt werden können oder abgerissen werden müssen.