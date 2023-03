Münsterstraße nach Unfall wieder frei

Dülmen

Nach einem Unfall war die Münsterstraße in Dülmen lange gesperrt, und zwar an der Kreuzung zur Nordlandwehr. Hier war es nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen, kurz vor 10 Uhr, zu einem Unfall mit einem Lkw und einer Fahrradfahrerin gekommen. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer.

Von Kristina Kerstan