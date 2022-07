Mülleimer-Brand am Seniorenheim

Alarm schlug am frühen Montagmorgen die Brandmeldeanlage im Evangelischen Altenhilfezentrum. Ein Großaufgebot der Feuerwehr machte sich auf den Weg - das glücklicherweise am Ende nicht benötigt wurde.

Die Löschzüge Dülmen-Mitte, Hausdülmen, Buldern und Welte- sie alle wurden am Montagmorgen 6 Uhr zum Evangelischen Altenhilfezentrum an der Vollenstraße gerufen. Hier hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen.

Zum Glück war das Großaufgebot an Einsatzkräften nicht nötig und konnte schnell abbestellt werden. Denn ausgelöst worden war der Einsatz durch Zigaretten, die in einem Mülleimer brannten. Mitarbeiter der Einrichtung konnten das Feuer schnell löschen, so ein Sprecher der Feuerwehr, von der schließlich nur die hauptamtliche Wache vor Ort war.