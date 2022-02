Mottomeilen auf dem Markt

Nachdem die Samstags- und Feierabendmärkte in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie nicht regelmäßig stattfinden konnten, möchte Dülmen Marketing in diesem Jahr wieder neu starten und alle Interessenten zum Verweilen und Genießen in die Dülmener Innenstadt einladen.

Beginnend am Samstag, 2. April, soll bis Ende September an jedem ersten und dritten Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr ein Samstagsmarkt stattfinden. Zusätzlich ist für jeden letzten Mittwoch im Monat ab 17 Uhr ein Feierabendmarkt auf dem Marktplatz geplant, heißt es in einer Mitteilung von Dülmen Marketing.

Reichlich kulinarische Köstlichkeiten

Es locken Mottomeilen, Livemusik und kulinarische Köstlichkeiten. Unter anderem mit dabei sind das DRK Buldern, das vor Ort leckere Suppen anbieten wird, oder Meat It mit hochwertigen Burgern. Der Foodtruck von Damhus ist auch wieder dabei, wie auch Stefan Bücker, der griechische Produkte von Öl bis Wein im Angebot hat.

Die Mottomeilen an den ersten Samstagen des jeweiligen Monats sind auch schon fest geplant: Startschuss ist am 2. April mit der Porzellanmeile. Es folgen die Kidsmeile (4. Juni), die Neuwarenmeile (2. Juli), die Büchermeile (6. August) und die Meile „Rund ums Tier“ (3. September).

Im Mai Abendmarkt statt Samstagsmarkt

Anfang Mai wird es keinen Samstagsmarkt geben, dafür aber einen zusätzlichen Abendmarkt (Mittwoch, 4. Mai), der gemeinsam mit einigen örtlichen Fahrradhändlern gestaltet werden soll.

Dülmen Marketing würde sich sehr freuen, wenn sich interessierte Betreiber von Ständen sowie Musiker, die auf einem der Märkte auftreten möchten, melden würden. Marina Jordan nimmt Anmeldungen per E-Mail (m.jordan@duelmen.de) oder telefonisch (02594/ 12124) entgegen. Natürlich werden alle aktuellen und notwendigen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten, heißt es in der Mitteilung abschließend.