Motorradfahrer stürzt und flüchtet

Die Polizei sucht derzeit einen Motorradfahrer, der am 25. August das Auto einer Dülmenerin beschädigt haben soll.

Gegen 18.40 Uhr befuhr der bislang unbekannte Motorradfahrer die Straße Am Schloßgarten aus Fahrtrichtung Am Bache kommend in Fahrtrichtung Lüdinghauser Straße in Dülmen.

Auf Höhe der Anschrift Am Schlossgarten 15 verlor er laut Polizeimeldung in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Krad schleuderte bei dem Unfall gegen das geparkte Auto einer 56-jährigen Dülmenerin und beschädigte dieses.

Der unbekannte Motorradfahrer kam kurzzeitig auf der Fahrbahn zum Liegen, erhob sich allerdings zügig wieder und flüchtete mit seinem stark beschädigten Krad in Fahrtrichtung Kreuzkirche. Er zog sich bei seinem Sturz Verletzungen zu.

Zeugen, die den Unfall beobachteten teilten der Polizei den Sachverhalt wie beschrieben mit und auch ein Kennzeichen. Dies passte jedoch laut der am Unfallort vorgefundenen Teile und Spuren nicht zu dem Unfallfahrzeug.

Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Motorrad oder dem Unfallfahrer machen können. Laut Spuren handelte es sich um ein blaues Motorrad. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.