Motorradfahrer gesucht

Auf der der L 600 zwischen Merfeld und Dülmen ist ein Motorradfahrer in der Nacht auf Dienstag offenbar von der Straße abgekommen. Das Gefährt wurde sichergestellt, der Fahrer ist spurlos verschwunden.

Polizeieinsatz in Merfeld

Ein Polizei-Hubschrauber hat in der Nacht auf Dienstag bei der Suche nach einem unbekannten Motorradfahrer geholfen. Eine Zeugin meldete sich am Dienstag gegen 23.30 Uhr bei der Leitstelle der Polizei. Kurz zuvor entdeckte sie in einer Linkskurve der L 600 zwischen Merfeld und Dülmen ein beschädigtes Motorrad. Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Die Suche durch die Polizisten und den angeforderten Hubschrauber nach dem Unbekannten blieb ergebnislos - ebenso die Abfrage in Krankenhäusern. Die Feuerwehr Dülmen reinigte die Straße. Die Polizei hat das Motorrad sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen. Sie bittet darüber hinaus den Fahrer, sich unter dieser Telefonnummer zu melden.