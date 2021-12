Moritz und die bunten Natz-Steine

Erlös geht an Hospiz und Flutopfer

Gut gelaunt und nie um einen Spruch verlegen - so präsentiert sich Heribert Töns in seiner Rolle als Natz von Dülmen. Seit April schlüpft der 62-Jährige in die Rolle des Dülmener Originals, das zuvor von Herbert Möllers verkörpert worden war.



Was er als Natz bislang so alles erlebt hat, warum Holzschuhe zum Fahrradfahren genial und zum Eisbahn-Besuch weniger geeignet sind, all das verrät Töns im großen Interview mit DZ-Redakteurin Kristina Kerstan.



„Das ist ein wirklich tolles Mitbringsel“



Und dann sind da noch die Natz-Steine. Denn als Moritz Wulfert, dessen Familie gut mit Heribert Töns bekannt ist, hörte, wer der neue Natz von Dülmen wird, hatte der Elfjährige eine schöne Idee: Er bemalte einen Stein mit einem Bild des Dülmener Originals.



Als Töns das kleine Kunstwerk sah, war er sofort begeistert - und bat Moritz, noch weitere Steine zu bemalen. „Das ist ein wirklich tolles Mitbringsel, etwa bei runden Geburtstagen“, berichtet Töns. Fühlt er sich gut getroffen von Moritz? „Wie aus dem Gesicht geschnitten“, antwortet der Natz lachend.



Erlös aus Stein-Verkauf wird gespendet



Die bemalten Steine hat Heribert Töns nun immer dabei, wenn er Führungen etwa durch die Stadt oder in der Wildpferdebahn macht. Gegen eine kleine Spende können die Steine bei ihm gekauft werden. Über 40 Exemplare fanden in den vergangenen Monaten bereits Interessenten.



Den Gesamterlös werde er zu Jahresbeginn an das Hospiz Anna Katharina sowie für die Flutopfer spenden, berichtet Töns. Übrigens: Moritz‘ Mutter Mona Wulfert hat zu Weihnachten noch eine kleine Sonderedition an Natz-Steinen aufgelegt.



Natz-Interview in der Weihnachtsausgabe

Wer Interesse hat: Die Natz-Steine gibt es bei Heribert Töns, Kontakt kann zudem Dülmen Marketing, Tel. 02594/12345, herstellen.

Ein großes Interview mit dem Natz von Dülmen lesen Sie in der DZ-Ausgabe von 24. Dezember.