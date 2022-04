Montag bleibt der Ofen kalt

Frische Brötchen, die gibt es in Dülmen auch über die Ostertage. Doch Ostermontag haben alle Bäckereien vor Ort geschlossen. Karsamstag gelten hingegen die üblichen Öffnungszeiten. Wie die Öffnungszeiten der Dülmener Bäckereien Karfreitag und Ostersonntag sind zeigt die DZ-Übersicht.

Bäcker bieten an fast allen Ostertagen frische Waren an

Frische Brötchen gibt es auch an den Osterfeiertagen in Dülmen - allerdings mit einer Ausnahme: Ostermontag bleiben alle Bäckereien geschlossen.

Auf frische Backwaren müssen die Dülmener über die anstehenden Osterfeiertage nicht verzichten. Einzige Ausnahme: der Ostermontag. An dem Tag haben die Bäckereien in Dülmen nämlich alle geschlossen, wie eine kleine Rundfrage der Dülmener Zeitung ergab.

Karfreitag haben einige, aber nicht alle Bäckereien geöffnet. Karsamstag gelten hingegen die üblichen Öffnungszeiten. Wer wissen möchte, wo er am Karfreitag und Ostersonntag frische Backwaren bekommt, hat hier eine Übersicht.

Bäckerei Böckmann, Am Luchtkamp 18

Geöffnet am Ostersonntag von 7.30 bis 11 Uhr.

Bäckerei Grote

Das Hauptgeschäft an der Münsterstraße 20 hat am Ostersonntag von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Die Filiale am an der Münsterstraße 149 hat am Ostersonntag von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Filiale am Pappelwäldchen hat am Ostersonntag von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Dernekämper Filiale, Rosenstraße 2, hat am Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

In Buldern hat die Filiale im Aldi am Ostersonntag von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

In Merfeld, Rekener Straße 16, hat die Filiale am Ostersonntag in der Zeit von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Ebbing, Lüdinghauser Straße 179

hat am Ostersonntag von 6.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Berthold‘s Café, Hausdülmen

Karfreitag sowie Ostersonntag jeweils von 7 bis 11 Uhr geöffnet.

Essmann in Buldern, Weseler Straße 48

Karfreitag und Sonntag jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei Merfeld in Rorup, Hauptstraße 28

geöffnet am Ostersonntag von 7.30 bis 10.30 Uhr.

Geiping-Filiale an der Coesfelder Straße

hat am Karfreitag von 7 bis 16 Uhr und Ostersonntag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Café Kleine Auszeit, Bischof- Kaiser-Straße 61

hat Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An beiden Tagen gibt es dort auch frische Brötchen.

Café Uckelmann

hat am Ostersonntag für Törtchenabholung von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Frische Brötchen gibt es an dem Tag nicht.

Die DZ kann in ihrer Auflistung keine Garantie für Vollständigkeit geben.