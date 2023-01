Modern, flexibel und sehr attraktiv

Der Name ist bei der Familienbildungsstätte (FBS) Dülmen durch und durch gelebtes Programm. Es ist eindeutig eine Bildungseinrichtung, die die Familien im weitesten Sinne im Blick hat. Denn mit ihren Angeboten spricht die FBS Menschen jeden Alters an. Nicht starr und steif, sondern modern und erfreulich flexibel.

Rendel Werthmöller ist Einrichtungsleiterin der FBS in Dülmen. Mit ihrem Team bietet sie viele spannende Angebote.

Rendel Werthmöller ist die Einrichtungsleiterin der FBS Dülmen. Zusammen mit dem neunköpfigen Team hat sie nicht einfache Zeiten hinters ich, denn in der Corona-Pandemie war nur noch wenig wie es sonst über viele Jahre war. Aber es geht wieder aufwärts. „In 2022 hatten wir 7500 Unterrichtseinheiten“, sagt Rendel Werthmöller. Das seien zwar weniger als in Spitzenjahren mit mehr als 9000, aber deutlich mehr als in der Pandemie.“

Ohnehin ist der Vergleich mit vor drei oder fünf Jahren nicht unbedingt sehr aussagekräftig. „Früher hatte wir teils sehr lange Einheiten“, berichtet die Einrichtungsleiterin. Das habe sich geändert. Eine logische Entwicklung angesichts veränderter Wünsche und Ansprüche der Kursteilnehmer. Damit nicht genug. Längst gibt offene Angebote wie beispielsweise den Generationentreff, für die keine Anmeldungen notwendig sind und die dazu noch kostenfrei sind. Sie sind gerade auch für Menschen, die ihren Kindern hinterhergezogen und damit recht neu in Dülmen sind, eine gute Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen.

Für diesen Sommer hat das FBS-Team den nächsten Schritt geplant. „Wir kommen zu den Menschen, FBS on tour“, sagt Rendel Werthmöller. Dabei handelt es sich um offene Angebote auf Spielplätzen, jede Woche an einem anderen Standort. Natürlich gibt es weiter die bekannten und bewährten Angebote - teilweise jedoch mit Schnupper-Workshops. So können Interessierte erst einmal ein Sport- oder anderes Angebot testen, bevor sie sich fest für einen Kurs entscheiden.

