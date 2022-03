Mitstimmen und mithelfen

In Nordrhein-Westfalen findet die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, statt: Bürgerinnen und Bürger wählen dann einen neuen Landtag. Die Stadt Dülmen sucht für diesen Tag noch ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.

Zu den Aufgaben gehören zum Beispiel die Ausgabe der Stimmzettel oder das Überprüfen des Wählerverzeichnisses.

Am Wahltag treffen sich die Helfer um 7.30 Uhr in den zugewiesenen Wahllokalen und teilen den Tag in zwei Schichten – 8 bis 13 Uhr und 13 bis 18 Uhr – untereinander auf. Ab 18 Uhr werden die abgegebenen Stimmen dann gemeinsam gezählt.

Für den Einsatz als Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld in Höhe von 30 bis 35 Euro gezahlt. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.

Für Anmeldungen und weitere Informationen können sich Interessierte beim Wahlamt der Stadt Dülmen unter Tel. 02594/12-333 oder unter wahlamt@duelmen.de melden. Über das Serviceportal der Stadt Dülmen sind Anmeldungen ebenfalls möglich.