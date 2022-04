Mit Spaß sechs Initiativen unterstützen

Die Clubs bieten am Samstag, 14. Mai mehr als ein Benefiz-Konzert in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen. Gleich sechs gemeinnützige Initiativen aus Dülmen, Lüdinghausen und Umgebung werden ihre Anliegen dem Publikum vorstellen und um die aus den Eintrittsgeldern finanzierten Einnahmen spielen.

Spenden und Aufmerksamkeit

Norbert Winkelhues, Präsident des Dülmener Rotary Clubs, freut sich, dass mit dieser Veranstaltung die Lüdinghauser Tafel, die Hoffnungsradler, die Tierfreunde Lüdinghausen, das Sozialkaufhaus Mum, Mary’s Meals und das Clara-Stift eine Bühne bekommen. „So können die Initiativen nicht nur Spenden, sondern auch Aufmerksamkeit für Iihre Sache generieren“.

Und zwar in unterhaltsamer Form. Dazu gehört auch, dass die im Vorfeld produzierten Videos der Initiativen gezeigt werden. Eingebunden sind die Vorstellungen und Anliegen in eine Spiel- und Rätsel-Show, die die Big Band „Golden Wings“ musikalisch gestaltet. „Gutes tun und Spaß dabei haben“, sagt der Präsident des Rotary Clubs Lüdinghausen, Helmut Faltin. zur der Aktion.

Karten zum Preis von 25 Euro gibt es in Dülmen an der Infothek der Alten Sparkasse und bei der DZ an der Marktstraße. Die Einnahmen gehen an die Initiativen.