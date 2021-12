PerFlu Orchester zufrieden mit Wettbewerb

Mit sehr guten Erfolg am deutschen Orchesterwettbewerb teilgenommen: Das hat das PerFlu Orchester Dülmen. Der Wettberweb verlief diesmal, anders als gewohnt, nicht in großer Runde.

Nachdem das PerFlu Orchester Dülmen im Frühjahr lange Zeit nicht proben konnte, drehte es sich nach dem Neustart im Sommer nur um eins: den deutschen Orchesterwettbewerb, der am 3. Oktober anstand.

Anders als sonst spielten die Dülmener - unter musikalischer Leitung von Stephan Flesch - zuhause im gewohnten Kolpinghaus die beiden Wettbewerbsstücke „Cassiopeia“ und „Voyage of Discovery“ vor laufender Kamera und zahlreichen Mikrofonen. Anders konnte der Wettbewerb in der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden.

Jury bewertete Videos

Insgesamt 55 Orchester nahmen auf diese Weise teil. Eine Jury bewertete die Auftritte, und kürzlich gab es nun die Ergebnisse: Von den Preisrichtern erhielt das Dülmener Orchester die Bewertung „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“.

„Das PerFlu Orchester kann nach so einer langen probenfreien Zeit und dieser besonderen Art der Durchführung eines Wettbewerbs, mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden sein“, so eine Mitteilung. Derzeit befänden sich die Musiker in der Weihnachtspause und freuten sich bereits auf den Start in 2022.