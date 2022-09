Mit Riesenrad, aber ohne Breakdance

Das Riesenrad kommt, der Breakdance diesmal jedoch nicht: Die Stadt hat am Donnerstag verraten, welche Angebote so alles bei der Viktorkirmes warten. Hier sind die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Nach den coronabedingten Absagen in den beiden Vorjahren kann vom 7. bis 10. Oktober die Viktorkirmes in Dülmen wieder stattfinden. Traditionell im Herbst mit dabei: Das Riesenrad, das im Kreuzungsbereich Münsterstraße/Coesfelder Straße seine Runden drehen wird.

„Familienfreundlichkeit wird bei den Dülmener Kirmessen groß geschrieben“, betont Stephanie Siepmann von der Stadt. Besonders für die Kleinen und Kleinsten sei gesorgt. Sie könnten Süßes wie Zuckerwatte oder Lebkuchenherzen naschen und sich auf verschiedenen Karussells vergnügen, zum Beispiel auf einer Kinderachterbahn oder dem „Truck Stop“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Breakdance fehlt wegen Personalmangel

Für die älteren Kirmesbesucher sind der beliebte Discojet und der Autoscooter dabei. Auf dem Parkplatz Nonnengasse haben unter anderem der Imbissbetrieb Roling und der Getränkeausschank Wulfers mit den jeweiligen Biergärten ihren Platz.

„Leider mussten der Breakdance wegen Personalmangels absagen. Mit diesem Problem und mit den gestiegenen Energiekosten haben eine Vielzahl von Schaustellerbetrieben derzeit zu kämpfen“, erläutert Stephanie Siepmann. Man habe aber gute Alternativen finden können. Lediglich der Krammarkt wird aufgrund zu geringer Anmeldezahlen dieses Mal nicht stattfinden.

Verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober

Los geht es am Freitag, 7. Oktober, um 15 Uhr. Die Eröffnung findet auf dem Parkplatz Nonnengasse statt. Kinder und Jugendliche sollten wieder pünktlich zur Stelle sein, denn es werden Freichips geworfen. Am Kirmessonntag sind in der Zeit von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Am Montag, dem letzten Kirmestag, findet der Familientag statt. Hier besteht noch einmal die Möglichkeit, Kirmesvergnügen zu ermäßigten Preisen zu genießen. Die Schausteller locken dann an jedem Stand und Fahrgeschäft mit Sonderangeboten.

Die Öffnungszeiten auf einen Blick

Freitag von 15 bis 24 Uhr

Samstag von 14 bis 24 Uhr

Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Montag von 14 bis 22 Uhr

Mehr Infos rund um die Viktorkirmes lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.