Mit Rentier und Schlitten

Ein Rentier mit rotem Mantel und ein Schlitten voller Geschenke. Dazu viele bunte Lichter. So geht der Anhänger des St.-Antonius-Kindergartens am Sonntag beim Trecker-Korso an den Start.

Ein Rentier mit einem roten Mantel, ein Schlitten mit Lichterketten und Geschenken. Dazu ein Schild: „Der Kindergarten Merfeld wünscht frohe Weihnachten“. Und damit das Ganze beim Trecker-Korso gut zu sehen ist, sind Scheinwerfer an einer Traverse über Rentier und schlitten installiert.

Am Mittwochmorgen stellten die Kinder des Merfelder St.-Antonius-Kindergartens stolz ihren Wagen für den Trecker-Korso vor. „Er sieht gut aus“, findet Mats. Auch Hanna und Theo finden das Werk des Kindergartens gelungen. Besonders das Rentiert gefällt den Kindern.

Letzte Arbeiten stehen am Nachmittag noch an. Dann kann sich der Wagen am Sonntag in den Trecker-Korso einreihen. Wobei, der Wagen des Merfelder Kindergartens bekommt einen besonderen Platz. Er wird hinter dem ersten Traktor des Zuges gespannt, berichtet Organisator Benedikt Wichmann.

Mehr lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.