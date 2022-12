Mit Minderjährigen Joint geraucht

Dülmen

Weil ein heute 26-jähriger Mann im Sommer 2019 Marihuana an mindestens drei Mädchen im Alter von damals zwölf, 14 und 15 Jahren verschenkt beziehungsweise mit den Minderjährigen in seiner Wohnung am Nordring gemeinsam Joints geraucht hatte, wurde er am Montag vom Amtsgericht Dülmen verurteilt.