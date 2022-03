Mit Leitplanke kollidiert

Nach Angaben der Polizei kollidierte eine 42-Jährige Autofahrerin am Montag gegen 12.15 Uhr beim Abbiegen mit einer Leitplanke an der B474 in Dülmen. Daraufhin setzte ihr 36-jähriger Schwager aus Gescher die Fahrt in Fahrtrichtung Coesfeld fort. Beide kümmerten sich nicht um die Anschlusspflichten.

Polizeibeamte stoppten das Paar auf der B474 und kontrollierten es. Beide gaben den Unfall und den Genuss von Alkohol zu. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest verlief positiv.

Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten leiteten gegen beide Personen ein Strafverfahren ein.