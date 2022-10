Mit Konzentration und Feingefühl

Christian Grams absolviert derzeit eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik bei der Firma Wang. Und wenn er an der Rohrbiegemaschine steht, spielt vor allem eins eine wichtige Rolle: Konzentration und Feingefühl.

Christian Grams muss in seinem Job konzentriert sein. Denn die Zeichnungen, mit denen er arbeitet, sind oft komplex. Was für viele einfach nur nach einer Menge Pfeilen, noch mehr Zahlen und wilden Bezeichnungen aussieht, ist für ihn eine wichtige Anleitung.

Mit Hilfe dieser Anweisungen kann er die Rohrbiegemaschine passend einstellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Und Genauigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, um das passende Ergebnis zu erzielen.

„Nicht jeder kann an der Maschine arbeiten. Dafür ist einiges an Feingefühl gefragt“, sagt Personalleiter Hendrik Wang. Und dieses Feingefühl beweist Christian Grams. „Christian Grams zerdenkt die Dinge förmlich. Er fragt lieber fünf Mal nach, als etwas falsch zu machen. Und wenn dann mal ein Fehler unterläuft, denkt er intensiv darüber nach, woran es gelegen hat. Das ist eine wichtige Eigenschaft, um diese Maschine zu bedienen“, so Wang.

Und auch ansonsten ist die Firma Wang von ihrem Auszubildenden zum Anlagenmechaniker für Rohrsystemtechnik überzeugt. „Letztes Jahr hatte er das beste Berufsschulzeugnis, was wir im Betrieb jemals hatten“, betont Wang. Und dabei musste er sich erst wieder an die Schule gewöhnen. Der Hauptschulabschluss liegt beim 36-Jährigen, der sich jetzt beruflich neu orientiert, schon weit zurück.

