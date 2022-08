Mit Jungen und Junggebliebenen

Zu einem Fest der Generationen geriet das Sommerfest der Leuster Schützen an der alten Leuster Schule. Jung und Alt feierten gemeinsam. Auch befreundete Vereine waren mit von der Partie.

An guter Laune mangelte es nicht beim Sommerfest des Schützenvereins Leuste.

Mit einer Schützenmesse starteten die Leuster in ihren Jahreshöhepunkt. Am Abend freuten sich Jung und Alt über einen Tanzabend im Festzelt, den Markus Mast vom BM Musikservice mit einem Musikmix für jedes Alter passend gestaltete.

Der Einladung des Vorstandes um den Vorsitzenden Michael Kuhmann zum Frühschoppen waren am Sonntag neben den Schützinnen und Schützen viele Delegationen aus den befreundeten Vereinen gefolgt. Börnste und Daldrup, die Karthäuser, Mitwick-Weddern und Welte waren ebenso vertreten wie der Schützenverein Kohvedel.

„Es ist doch großartig, dass hier so viele befreundete Vereine erschienen sind“, freute sich die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Pross über die große Resonanz und lobte den Verein für die gute Jugendarbeit. Diese stand auch bei den Ehrungen im Mittelpunkt. Mit Jürgen Höltker wurde der Jungschützenführer verabschiedet, der mehr als ein Jahrzehnt für die zukunftsorientierte Jugendarbeit des Vereins verantwortlich war.

Jung geblieben zeigte sich auch Paul Ernst, der vor 60 Jahren den Vogel abgeschossen hatte und sich ordentlich von Jung und Alt feiern ließ. Mit seinem Rollator drehte er vor Besuchern eine Ehrenrunde.

Geehrt wurde auch der nach 16 Jahren als zweiter Vereinsvorsitzender ausscheidende Heribert Ernst. Mit Tanz bis in die Abendstunden nahm der Frühschoppen seine Fortsetzung, bevor am Montag per Fletsche der Runkelrübenkönig ausgeschossen wurde: Das neue Runkelrüben-Königspaar heißt Guido Marx und Lisa Lewe.