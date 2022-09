Mit der VR-Brille das Traumhaus erkunden

Mit einer VR-Brille durch das künftige Bad schreiten - nur einen von vielen Möglichkeiten, wo im Baugewerbe Digitalisierung zum Einsatz kommt. Viele Beispiele sind am Mittwoch und Donnerstag auf einer Messe in den Handwerksbildungsstätten zu sehen.

Mit der VR-Brille schon mal durch das künftige Bad gehen oder innerhalb weniger Minuten alle Maße des zum Verkauf stehenden Hauses aufnehmen: Digitale Lösungen werden im Handwerk immer wichtiger - bei der Arbeitsorganisation und besonders auch im Kundenkontakt.

Die Baugewerke-Innung Coesfeld reagiert auf die Entwicklung auch in der Form, das sie zur ersten Messe einlädt. „Wir haben nicht die Erwartung, riesige Besucherzahlen begrüßen zu können“, sagte am Mittwochmittag bei der Eröffnung Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kreis Coesfeld, mit Blick auf etliche freie Stühle. Er wertete es als Erfolg, dass die Messe in diesem Jahr auf die Beine gestellt werden konnte. „Wir sprechen schon seit Jahren über Digitalisierung.“

Zeigen, was heute schon möglich ist

Was bereits heute möglich ist, stellte neben Müller auch Ulrich Lütkenhaus, Obermeister der Baugewerke Innung, bei einem Rundgang fest. Dabei ging es auch um das Thema Diebstahlschutz. So lässt sich bereits bei verschiedenen Maschinen der Standort orten. Gleichzeitig machte ein Vertreter eines bekannten Herstellers auf einen starken Trend aufmerksam: „Rund 70 Prozent der Maschinen werden heute gemietet.

Die Messe der Baugewerke-Innung ist heute von 11 bis 15 Uhr in den Handwerksbildungsstätten, Ostdamm 133, in Dülmen geöffnet. Unter anderem gibt es Fachvorträge. Der Eintritt ist frei.

Mehr zum Thema lesen Sie zudem in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.