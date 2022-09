Mit der Sonne kamen die Besucher

Gut besucht war der Kartoffelmarkt am Sonntag. Zahlreiche Angebote lockten die Besucher in die Dülmener Innenstadt. Doch der Markt-Auftakt am Samstag fiel dagegen wortwörtlich ins Wasser.

Am Sonntag war auf dem Kartoffelmarkt viel los. Besonders gut besucht war der Hollandmarkt an der Coesfelder Straße.

Noch etwas grau schaut der Himmel am Sonntagmittag aus. Und trotzdem: Die Dülmener Innenstadt ist belebt wie lange nicht mehr. Zahlreiche Händler haben ihre Stände beim Kartoffelmarkt an Coesfelder Straße, Marktstraße, Overbergplatz, Westring, Marktplatz und Viktorstraße aufgestellt. Und Besucher haben sie reichlich.

Das sah zum Auftakt des Kartoffelmarktes am Samstag noch ganz anders aus. Denn der Start fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Der starke Regen sorgte am Vormittag für eine beinahe leere Innenstadt „Viele Händler sind am Samstag gar nicht erst angereist, da sie empfindliche Ware hatten“, berichtete Marina Jordan von Dülmen Marketing.

Sie organisierte den Markt. Als der Regen immer stärker wurde, hätten zudem einige ihre Stände schon am Nachmittag abgebaut. Als es zum Abend hin trockener wurde, war nach Angaben von Jordan das Konzert der Band „Sustained Fire“ auf der Bühne am Overbergplatz super besucht.

Und auch der Sonntag war ein voller Erfolg. „Alle Händler waren am Sonntag da“, so die Organisatorin. Diese boten den Besuchern eine große Auswahl. Ob Kleidung, Gewürze, Bürsten, Körbe oder Schmuck. Besonders beliebt war am Sonntag wieder einmal die Hollandmeile.

