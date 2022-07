Mit der DZ hinter die Flughafen-Kulissen

Silke Altrogge und Familie bekamen bei der DZ-Sommeraktion einen Einblick in die Arbeit am Flughafen Münster-Osnabrück. Hauptaugenmerk lag auch auf der Werksfeuerwehr mit zwei neuen Fahrzeugen.

Staunend steht Familie Altrogge vor den beiden FLF der Werksfeuerwehr am Flughafen Münster-Osnabrück. FLF steht für Flugfeld-Löschfahrzeug. Zwei nagelneue rot-gelbe Wunderwaffen in der Brandbekämpfung sorgen am Flughafen bei Greven für die Sicherheit. Eine Weltsensation.

Denn die Fahrzeuge wurden erst im Januar in Dienst genommen. „Sie entsprechen dem neusten Stand der Technik“, sagt Olaf Pohlmann, Leiter der Werksfeuerwehr, nicht ohne Stolz. Denn es gebe bislang nur die beiden Fahrzeuge - und die stehen am Flughafen Münster-Osnabrück, kurz FMO.

Starts und Landungen rund um die Uhr

Silke Altrogge (51) hatte sich in der vierten Runde der DZ-Sommeraktion „Blick hinter die Kulissen“ einen intensiven Einblick in die Arbeit am FMO gesichert. Zusammen mit ihrem Mann Markus (53) sowie Tochter Anna-Lena (12), Schwiegervater Hubert Altrogge (79) und Oliver Wilke (52), Patenonkel von Anna-Lena, Nachbar und Freund der Familie Altrogge, ging es zum Flughafen Münster-Osnabrück, der in diesem Jahr 850.000 Passagiere zumeist in den wohlverdienten Urlaub in die Sonne bringen möchte.

„Wir sind einer von insgesamt 35 Verkehrsflughäfen in NRW“, berichtet Sven Gerlach, einer von zwei Mitarbeitern am FMO, die Besucher über das Gelände führen. Die Besonderheit am FMO: Hier darf und wird rund um die Uhr geflogen. „Falls gewünscht auch an Heiligabend und Silvester.“

