Mit der DZ durch den Advent

Nicht nur für die Kinder beginnt Donnerstag die spannende Zeit, in der sie jeden Morgen bis zum Heiligabend ein Türchen im Adventskalender öffnen können. Auch die DZ-Leser können bei dieser schönen Tradition mitmachen - und das gleich mehrfach.

DZ-Adventskalender

Auf der ersten Lokalseite. Diese Aktion hat Tradition und die DZ-Leser erweisen sich jedes Jahr aufs Neue hilfsbereit. Sozialeinrichtungen, Verbände und Vereine bitten um Sachspenden für bedürftige Familien oder um ganz praktische Hilfe. In den meisten Fällen mit Erfolg. Übrigens: Vereine, Initiativen oder Einrichtungen können sich bei der Dülmener Zeitung melden, wenn sie Weihnachtswünsche für ihre Klienten oder Kunden haben.

DZ-Online-Adventskalender

Zu ihm gelangt man über die Homepage der DZ. Hinter jedem Türchen des Kalenders verbergen sich Preise von Sponsoren - Gutscheine, Bargeld oder Seminare. Einfach das aktuelle Türchen anklicken, die Frage des Tages richtig beantworten und auf ein wenig Unterstützung von Glücksgöttin Fortuna hoffen.

Die Tagesgewinner und Sponsoren werden auf der ersten Lokalseite veröffentlicht. Wichtig: Zugangsdaten für den Online-Adventskalender aus dem vergangenen Jahr sind nicht mehr gültig, jeder muss sich also neu registrieren.

Adventskalender der Bürgerstiftung Dülmen

Wer einen der 5500 Adventskalender der Bürgerstiftung gekauft hat, sollte jeden Tag in die Zeitung schauen. Hinter jedem Adventstürchen verbergen sich mehrere Gewinne.

Die Gewinnnummern und Preise werden täglich im Anzeigenteil der Dülmener Zeitung veröffentlicht. Oder einfach in der DZ-App in der Lage am Morgen nachschauen.

Adventsquiz von Bürgerschützen und Dülmener Zeitung

In der Adventszeit stellen die Bürgerschützen und die DZ täglich eine Frage rund um Dülmen. Wo man diese findet? Immer auf der zweiten Lokalseite unter dem Terminkalender.

Wer die richtige Antwort auf eine der täglichen Fragen weiß, der kann diese einfach per Email an adventsquiz@buergerschuetzen-duelmen.de senden oder einen Zettel mit der richtigen Antwort in der DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, abgeben. Die Antworten können täglich eingereicht werden, oder gebündelt am Ende.

Das große DZ-Weihnachtspreisausschreibem

Einsendeschluss ist der 30. November, 24 Uhr (Datum des Poststempels). E-Paper- Abonnenten mailen die Lösung von ihrer registrierten E-Mail-Adresse aus an gewinnspiel@dzonline.de. Die Gewinner werden in der DZ-Ausgabe vom 3. Dezember bekannt gegeben.