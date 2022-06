Missbrauchsfall in den 50er-Jahren in Heilig Kreuz

Print-Artikel Vorschau An Pfingstsonntag hat die Gemeinde Heilig Kreuz in Dülmen einen alten Missbrauchsfall öffentlich gemacht. In den 1950er-Jahren habe ein Kaplan einem Kind sexualisierte Gewalt angetan, so eine Stellungnahme, die in den Gottesdiensten verlesen wurde.

In den 50er-Jahren hat es in der Gemeinde Heilig Kreuz einen Fall von sexualisierter Gewalt gegeben. „Ende Mai hat uns die Information erreicht, dass ein Kaplan in Heilig Kreuz, der hier von 1955 bis 1957 tätig war, in dieser Zeit einem Kind sexualisierte Gewalt angetan hat“, heißt es in einer Stellungnahme, die am Sonntag in den Gottesdiensten der Gemeinde verlesen wurde.

Es sei jedoch zu befürchten, dass es nicht bei diesem einen dokumentierten Übergriff geblieben sei. „Studien belegen, dass es fast immer zu häufigen Taten kommt“, so das Schreiben weiter.

Kaplan ist seit fast vier Jahrzehnten verstorben

Der betreffende Kaplan sei mittlerweile seit fast 40 Jahren verstorben. Im belegten Fall sei es durch das Bistum Münster „zu entsprechenden Anerkennungszahlungen gekommen“, berichtete die Gemeinde.

Vor der Bekanntmachung in den Gottesdiensten an Pfingstsonntag waren bereits Kirchenvorstand, die Mitglieder des Pfarreirates sowie die hauptamtlichen Mitarbeiter von Heilig Kreuz informiert worden.

„Es geht nicht darum, etwas zu vertauschen“

„Es geht nicht darum, etwas zu vertauschen“, erläutert Pfarrer Peter Nienhaus gegenüber der DZ das Vorgehen der Gemeinde, das im Seelsorgeteam gemeinsam beschlossen worden war. Rückenwind und Zustimmung für diesen Schritt habe es aus Münster gegeben.

Wichtig sei aus Sicht von Nienhaus jetzt vielmehr, eventuell Betroffenen eine Brücke zu bauen. Denn: Denn auch wenn alles lang zurückliege, könne es für Betroffene hilfreich sein, „über erlittenes Unrecht zu sprechen, Aufmerksamkeit dafür zu bekommen von offizieller Seite und Unterstützung wahrzunehmen, die nichts wieder gut macht, aber Anerkennung des Leids ausdrückt“, so die Stellungnahme von Heilig Kreuz weiter. Daher habe man sich für eine Veröffentlichung des Missbrauchsfalls in der Gemeinde zum nächstmöglichen Termin entschieden, ergänzt Nienhaus.

Das sind die Ansprechpartner von Gemeinde und Bistum

Was die Gemeinde betont: Wer aus dieser Zeit etwas berichten könne und möchte beziehungsweise womöglich selbst sexualisierte Gewalt erfahren hat, könne sich vertrauensvoll an das Seelsorgeteam von Heilig Kreuz wenden, Tel. 02594/2126, oder auch an Ansprechpersonen des Bistums Münster: Dr. Margret Nemann, Tel. 0152/ 57638541, Bardo Schaffner, Tel. 0151/43816695, sowie Hildegard Frieling-Heipel, Tel. 0173/1643969.

