„Mir bereitet Zugfahren Bauchweh“

Landtagsabgeordneter Dennis Sonne und ein Team der Grünen in Dülmen nahm den Bahnhof unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit genauer unter die Lupe. Schon bei der Parkplatzsuche stellt sich Dennis Sonne, der im Rollstuhl sitzt, die erste Herausforderung.

Barrierefreiheit am Bahnhof Dülmen

Dennis Sonne (Mitte) schaute sich zusammen mit Stefanie Ring aus dem Stadtrat und Christoph Heger, Vorstandsmitglied im Ortsverein der Grünen in Dülmen, den Bahnhof unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit an.

Zwar fährt von Lüdinghausen nach Dülmen ein Zug, doch eine Bahnfahrt stellt den Landtagsabgeordneten Dennis Sonne vor Herausforderungen. Denn seit dem 20. Lebensjahr sitzt er im Rollstuhl.

Bei der Bahnhofsbegehung zum Thema Barrierefreiheit zusammen mit einem Team der Grünen in Dülmen setzt er deshalb aufs Auto. Doch kennt man sich in Dülmen als Mensch mit Behinderungen nicht aus, kann auch die Parkplatzsuche am Bahnhof schnell zur Irrfahrt werden.

Denn beim P&R-Parkplatz an der Eisenbahnstraße sucht man vergebens nach Behindertenparkplätzen. Die insgesamt vier Stellplätze für Menschen mit Behinderungen befinden sich alle bei Gleis 31.

Doch auch das: nichts im Vergleich zur Bahnfahrt. „Zug fahren bereitet mir immer Bauchweh. Durch meinen Kopf gehen dann fragen, wie ‚funktionieren die Aufzüge‘ oder ‚komme ich in den Zug rein und wieder hinaus‘“, so Sonne.

Welche Stellen Menschen im Rollstuhl am Dülmener Bahnhof vor besondere Herausforderungen stellen, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag oder im E-Paper.