Millionen für den Flächen-Kauf

Die Stadt Dülmen will im kommenden Jahr weitere Flächen sowohl für den privaten Wohnungsbau als auch für Unternehmen erwerben. Insgesamt sind dafür acht Millionen Euro eingeplant. Voran gehen soll es auch im Gewerbegebiet Dülmen-Nord.

Stadt will Grundstücke für Gewerbe und Wohnen erwerben

Die Stadt Dülmen will sich fit machen für die Zukunft, will attraktiv für Unternehmer und Arbeitnehmer sein. Ein wichtiger Baustein ist deshalb die Erschließung neuer Grundstücke - für Betriebe und private Häuslebauer. Das erfordert einerseits Investitionen und bedeutet in Teilen gleichzeitig den Verlust bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen.

Ein Herbstmorgen, kurz vor 9 Uhr. Nebel schränkt die Sicht erheblich ein, eine fast mystische Stimmung. Obwohl die viel befahrene Münsterstraße nur wenige 100 Meter entfernt ist, ist es hier auf dem Merodenweg Richtung Weddern fast schon ruhig. Wo aktuell noch Rindvieh auf der Weide steht, soll nach dem Willen der Stadt künftig die Wirtschaft angekurbelt werden (DZ berichtete).

Erschließung von Dülmen-Nord rückt näher

Pläne dafür gibt es seit Jahren, jetzt scheint die Umsetzung endlich näher zu rücken. Schon jetzt wird für eine Ansiedlung im Internet geworben. „Eine bessere Lage für Gewerbegrundstücke kann es kaum geben“, heißt es zu dem Gebiet mit einer verfügbaren Fläche von 160.000 Quadratmetern - also so groß wie gut 22 Fußballfelder.

Mit Blick auf das kommende Jahr sagte dazu Bürgermeister Carsten Hövekamp kürzlich in seiner Haushaltsrede: „In Dülmen-Nord beginnt der Bau des Regenrückhaltebeckens - die Grundvoraussetzung für die weiteren Erschließungsarbeiten.“

Acht Millionen Euro für Grunderwerb eingeplant

In den Folgejahren sollen auch in Buldern und Hausdülmen „interessante Gewerbeflächen“ hinzukommen, um, so Hövekamp „unsere örtliche Wirtschaft weiter zu stärken.“ Insgesamt acht Millionen Euro hat die Stadt für den Grunderwerb im Haushalt 2023 eingeplant.

Was zum Beispiel beim Wohnbau geplant ist und wie der Glasfaser-Ausbau vorangeht, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Montag.