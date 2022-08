Michael Aertken ist neuer Kaiser

Eugen Kuschnerenko gehört zu den ersten Gratulanten. Er hat nach nun 26 Jahren einen Nachfolger gefunden. Als Kaiserin steht ihm seine Königin Ulrike Deermann zur Seite. Begonnen hat das Jubiläumsschützenfest bereits am Freitagabend mit einem Gottesdienst und einem Festball für das Königspaar Hendrik Ahlers und Ramona Gerding.

Am Samstag findet das Antreten am Sportplatz statt. Zunächst werden alle vom Hauptmann begrüßt, dann werden von jedem Verein die Fahnen eingeholt - ein recht feierlicher Moment. Die Fahnenträger reihen sich zu ihren Vereinen ein. Im Anschluss wird lautstark der Oberst empfangen. Mit der Kutsche fährt das noch amtierende Kaiserpaar Eugen Kuschnerenko und Hanna Weimann eine Runde durch die Arena und halten vor der aufgebauten Rednertribüne.

Brauchtum wahren, Zusammenhalt stärken

Als letzte Gruppe marschieren die Fahnenträger der Schützenbruderschaft St. Michael ein und alle Anwesenden schauen ihnen begeistert beim Fahnenschlag zu. Der Vorsitzende Michael Aertken heißt alle herzlich willkommen und begrüßt namentlich einige Ehrengäste. Das ist heute natürlich an erster Stelle das Kaiserpaar, Bürgermeister Carsten Hövekamp, Ortsvorsteher Michael Kuhmann, Pfarrer Peter Nienhaus sowie die zahlreich erschienen Gastvereine.

„Auch wenn Corona einen Strich durch die Rechnung machte und das Schützenfest ausfallen musste, hat sich am Sportplatz einiges getan“, sagt er und gratuliert Andre Schürmann und Jürgen Enstrup für das Schöne, was sie in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Auf dem Sportplatz und an der Kirche findet ein Großteil des Gemeindelebens statt. Das heimische Brauchtum wahren und den Zusammenhalt stärken ist nun wieder möglich.

Auf diesen Augenblick haben wir lange gewartet und jetzt ist er da: 17 ehemalige Könige als Anwärter auf die neue Kaiserschaft. Wer sich intensiv um die Kaiserwürde gekämpft hat und wie der Wettkampf ablief, lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.