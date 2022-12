Messingtafel an der Roruper Kirche gestohlen

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Messingtafel von der Kirche in Rorup gestohlen. Diese hing eigentlich links an der Eingangstür und informierte über die Historie der St.-Agatha-Kirche. Nach Angaben der Polizei wurde die Tafel zwischen dem 13. Dezember und dem Zweiten Weihnachtstag gestohlen. Sie nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 02594/7930 entgegen.

Zuletzt hatte es unter anderem in Buldern mehrere ähnliche Diebstähle gegeben (DZ berichtete). So wurden im November am Spiekerplatz alle drei Bronzeplatten vom Kleinen und Großen Spieker sowie von der Scheune entwendet, ebenso wie eine Bronzetafel an der Bulderaner Kirche.

Wenige Tage zuvor hatte die Polizei bereits den Diebstahl einer Bronzetafel an der Kirche Karthaus gemeldet.