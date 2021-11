Merfelder Martinsumzug fällt erneut aus

Traurige Nachrichten für Kinder in Merfeld: Der beliebte Martinsumzug fällt in diesem Jahr erneut aus. Die Einschränken, die sich durch die Corona-Regeln ergeben hätten, seien zu groß gewesen, bedauert Schulleiterin Britta Sawicki.

Schulpflegschaft entscheidet sich für zweite Absage in Folge

Schade - auch in diesem Jahr findet in Merfeld kein Martinsumzug statt.

Umzug für Alle nicht möglich



So hätte der Umzug nur für Schüler und Eltern der Kardinal-von-Galen-Grundschule stattfinden können, die Kita-Kinder wären außen vor gewesen. „Der Umzug soll aber offen sein für alle“, betont Sawicki.

Kontrollen als Voraussetzung



Zudem hätte man beim gemütlichen Beisammensein auf dem Schulhof die 3G-Regeln kontrollieren müssen. Daher habe sich die Schulpflegschaft für die zweite Absage in Folge entschieden, so Sawicki.

Stadt äußert sich zu den Corona-Auflagen



Bei der Stadt Dülmen seien in den vergangenen Tagen einige Nachfragen zu den geltenden Regelungen für Martinsumzüge eingegangen, erläutert Sprecher André Siemes auf DZ-Anfrage hin. „Auch einige Kindergärten haben sich beim Ordnungsamt informiert, was zu beachten ist.“ Die aktuelle Corona-Schutzverordnung lasse kleinere Martinsumzüge auch ohne größere Auflagen zu, betont Siemes: Im Außenbereich gelten keine 3G-Vorgaben. Abstands- und Maskenregelungen seien zudem im Außenbereich nur Empfehlungen. Erst bei einer Teilnehmerzahl von 2500 Personen würden 3G-Vorgaben in Kraft treten und stichprobenartige Kontrollen durchgeführt.