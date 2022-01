Mehr Termine für Kinder-Impfungen

Die Nachfrage nach Kinder-Impfungen ist in Dülmen derzeit groß. Deshalb reagiert das Krankenhaus und bietet ab Februar mehr Termine für Fünf- bis Elfjährige an. Für Ältere muss das Angebot daher etwas reduziert werden.

Eine Ampulle mit dem Kinder-Imfstoff Corminaty von Biontech/Pfizer steht am 15. Dezember 2021 im Katholischen Krankenhaus St. Johann Nepomuk. (Zu dpa «Mehr als 10 000 Kinder von 5 bis 11 Jahren gegen Covid geimpft») +++ dpa-Bildfunk +++

Die Christophorus-Kliniken in Dülmen ändern aufgrund einer unterschiedlichen Nachfrage ihr Angebot für Impftermine. Die Nachfrage nach Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren beziehungsweise Erwachsenen-Impfungen ab 18 Jahren sinkt stark.

Daher entfallen ab dem 24. Januar die Montags- und Mittwochs-Termine für diese beiden Gruppen. Sie können aber weiterhin bis Ende Februar freitags einen Impftermin buchen (15 bis 20 Uhr).



Die bereits gebuchten Termine seien laut Krankenhaus abgesagt und die betroffenen Personen per Email informiert worden. Sie können sich einen neuen Termin an einem der nächsten Freitage buchen.

Kinder-Impfungen künftig an zwei Tagen

Die Impfungen für Kinder (fünf bis elf Jahre) sind dagegen sehr gut angelaufen, hier steigt die Nachfrage. Bisher konnte diese Gruppe immer dienstags einen Impftermin wahrnehmen. Ab dem 1. Februar stellen die Kliniken Impfmöglichkeiten dienstags und mittwochs zur Verfügung, immer von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Für alle Impfungen ist online ein Termin zu vereinbaren. Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich. Die Impfstelle am Krankenhaus ist über den Hintereingang, Zugang Am Schlossgarten, erreichbar.

Daneben arbeitet das Labor der Kliniken aufgrund der steigenden Corona-Zahlen derzeit am Limit. Denn seit dem Jahreswechsel ist die Zahl der PCR-Proben von rund 1500 pro Woche auf über 2000 gestiegen. Wie das Labor derzeit arbeitet und welche Verbesserungen in Sicht sind, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.