Mehr Schreibtische, weniger Einzelhandel

Weg vom Einzelhandel will die Stadt in der Overbergpassage. Der Leerstand soll hier nun auf andere Weise reduziert werden - und auch ein Umzug steht an.

Stadtverwaltung will Leerstand in der Overbergpassage reduzieren

Die Overbergpassage „wirbelt aktuell viel Staub auf“ - im doppelten Sinne. Während die Politik die Weichen für die künftige Ausrichtung stellen soll, haben Arbeiter in diesen Tagen damit begonnen, die früheren Räumlichkeiten der Deutschen Bank zu entkernen.

Eine Aktion mit recht langer Vorlaufzeit. Fast zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass eine Tätergruppe den Geldautomaten der Bank gesprengt hat. Danach war schnell klar, dass diese Aktion auch das Ende der Filiale in Dülmen und damit ein Rückzug aus der Region bedeutete.

Die Deutsche Bank hat mittlerweile keine Filiale mehr im Kreis Coesfeld. Ein wichtiger Frequenzbringer war weggebrochen - ein Rückschlag für den Einzelhandel in dem ohnehin nicht besonders stark gefragten Bereich.

Stadt will sich von bisherigen Plänen verabschieden

Auch angesichts bereits vieler Leerstände in der Innenstadt will sich die Stadt von ihren bisherigen Plänen nun verabschieden. „Die Priorisierung der vorrangigen Nutzung im Erdgeschoss durch den Einzelhandel aus 2017 wird aufgehoben“, heißt es in der Vorlage für den Bauausschuss.

Doch was soll aus dem mehrgeschossigen Gebäude mit einer Nettogrundfläche von gut 8000 Quadratmetern und einer Tiefgarage mit insgesamt 35 Stellplätzen werden? Die Stadt will die Flächen so vermarkten, dass ein Leerstand auf ein Minimum reduziert wird. Dieses schließt auch die Nutzung für Verwaltungstätigkeiten ein“, heißt es in der Vorlage.

