Mehr Platz zum Backen und Brutzeln

Christian Depel, Nicole Wellmann und Tanja Depel freuen sich auf das Kochen, Braten und Backen in der neugestalteten Küche der Volkshochschule Dülmen.

Knapp 40 Jahre hatte die alte Küche in der Volkshochschule Dülmen bereits auf dem Buckel. Die Folge: Die Einrichtung war nicht mehr zeitgemäß - weshalb jetzt eine Neuanschaffung fällig war.

„Die neue maßangefertigte Küche bietet für unsere mehr als 25 verschiedenen Kochkurse ideale Möglichkeiten“, freut sich Nicole Wellmann, Leiterin des Programmbereichs Gesundheit. Eine große moderne Kochinsel ist nun das zentrale Element der VHS-Küche.

Der Abwasch ist nun in nur zwei Minuten erledigt

Ausgestattet mit großen Induktionskochfeldern inklusive Muldenlüftern, Spülbecken, Backöfen und weiteren Geräten können hier vier Gruppen gleichzeitig kochen, braten und backen, heißt es in einer Mitteilung. Jeder Kochbereich verfügt zudem über eine großzügige Arbeitsfläche sowie eine Grundausstattung an Töpfen, Pfannen, Schüsseln, Messern und vielen weiteren Kochutensilien.

Den Abwasch übernimmt die neue Industriespülmaschine in nur zwei Minuten. Nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten in den Sommerferien fand bereits der erste Kochkurs in der neuen VHS-Küche statt. Die Dozenten Tanja und Christian Depel hatten zum veganen Kochen eingeladen.

Die große Kochinsel lädt zum Austausch ein

„Vor Kurzem haben wir unsere eigene Kochschule in Buldern aufgegeben. In der großen und modernen Küche der VHS können wir unsere Kurse unter optimalen Bedingungen weiterführen“, sagt Tanja Depel. „Durch die große Kochinsel kommen die Teilnehmenden während des Kurses viel leichter ins Gespräch“, ergänzt Christian Depel.

Nach dem Kochen wird natürlich auch gemeinsam gegessen, und zwar in einem angrenzenden Raum mit großem Esstisch. Komplett fertiggestellt ist die VHS-Küche allerdings noch nicht: Neues Geschirr und Besteck sowie dekorative Elemente sind bereits bestellt. n Infos zu den Kochkursen sind auf der VHS-Homepage zu finden. Auch private Kochkurse können unter Tel. 02594/12400 angefragt werden.