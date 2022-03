Mehr Grün, mehr Wasser und weniger Autos

Die Dülmener Innenstadt soll sich in den kommenden Jahren weiter entwickeln. Das war nicht nur Thema, sondern auch Fazit der Teilnehmer bei zwei Ideen-Spaziergängen, zu denen die Stadt eingeladen hatte.

Auf dem Markt der Möglichkeiten trafen sich zunächst zahlreiche Interessierte, um sich vorab über das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept der Stadt Dülmen zu informieren. Bürgermeister Carsten Hövekamp begrüßte nicht nur die Teilnehmer, sondern auch Stadtbaurat Markus Mönter sowie Niklas Förstemann und Andreas Bachmann vom Büro Pesch+Partner.

Im Fokus der Spaziergänge standen dabei Themen wie städtebauliche und demografische Entwicklung, der Klimawandel, E-Mobilität, Digitalisierung und innstadtnaher Wohnraum. Während eine Gruppe den Bereich Münsterstraße, Lüdinghauser Tor, Marienplatz, Hermann-Leeser-Schule und Christuskirche unter die Lupe nahm, widmete sich die andere unter anderem dem Marktplatz, dem Königsplatz, der Tiberstraße, dem Overbergplatz, der Borkener Straße, dem Südring und dem Vorpark. Sach- und fachkundige Begleiter waren hier Philipp Scholz, Abteilungsleiter Vorbereitende Bauleitplanung bei der Verwaltung, und Bürgermeister Hövekamp.

Kritik einiger Teilnehmer gab es bereits am Königsplatz. Hier wurde bemängelt, dass es an allen Stellen in der Stadt an Grünflächen fehle. Die neuen Pflanzkästen, die am Königsplatz aufgestellt worden seien, bezeichneten sie als Notbehelf. „Die Pflanzen müssen in die Erde“, so ihre Ansicht. Angesprochen auf einen Trinkwasserspender in der Innenstadt berichtete der Bürgermeister, dass ein solcher Spender vor Dülmen Marketing an der Viktorstraße aufgestellt werden solle. Eine Handpumpe werde zudem an der Stelle installiert, an der bei den archäologischen Grabungen am Marktplatz ein historischer Brunnen freigelegt worden sei.

Eine weitere Berichterstattung zu den Spaziergängen bringt die DZ in der Dienstagsausgabe.