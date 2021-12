Mehr Genesungen als Neuinfektionen

Die Zahl der Genesenen übersteigt am Dienstag die der Neuinfizierten - sowohl in Dülmen als auch kreisweit. Trotzdem macht die Inzidenz einen leichten Sprung nach oben.

Sieben weitere Corona-Fälle in Dülmen

Sieben Neuinfektionen verzeichnete das Gesundheitsamt des Kreises am Dienstagmorgen für Dülmen. Demgegenüber stehen 17 Genesungen. Die aktiven Corona-Fälle sinken somit um zehn auf 131.

Kreisweit steckten sich zuletzt 46 Personen mit dem Coronavirus an, 111 weitere sind wieder genesen. Auch kreisweit werden somit weniger aktive Fälle verzeichnet als noch am Vortag. Nun gibt es 767 aktive Fälle, das sind 65 weniger als am Montag.

Das Robert-Koch-Institut gibt für den Kreis Coesfeld am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 205,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an (Montag: 202,1).