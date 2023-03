Mehr Fachgeschäfte und Gaststätten

In eine ähnliche Richtung gingen die Wünsche bei einer nicht repräsentativen Befragung der DZ. „Mehr Gastronomie im Bereich des Marktplatzes“, so lautete ein Wunsch. Verbunden mit der klaren Vorstellung, dass sich einige Befragten ausdrücklich eine „deutsche Gastronomie“ wünschten.

Allerdings vermissen die Bürger weitere Angebote. Bei der DZ-Befragung nannten sie ein Obst- oder Fischfachgeschäft. Aber auch ein Fachgeschäft für Kinderkleidung oder ein Elektrogeschäft stehen oben auf der Wunschliste. Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Gründe Dülmenerinnen und Dülmener vermuten, warum in der Innenstadt so viele Geschäfte leer stehen.

Einerseits glauben sie, dass Inhaber geführte Geschäfte keine Nachfolger finden. Auf der anderen Seite sehen sie „zu hohe Mieten“ als wichtigen Grund dafür an, dass die Geschäftslokale teils über viele Monate oder sogar Jahre leer stehen.

Selbst unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen wirklich gut sind, muss ein Start aus Bürgersicht nicht immer gelingen. Das Internet sei eine sehr große Konkurrenz und mache es neuen Geschäften schwer, so die Einschätzung.

Das Video zur Befragung gibt es hier.