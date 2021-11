Mehr Durchblick am Dülmener Bahnhof

Einiges los war am Wochenende am Dülmener Bahnhof: Während die Züge still standen, tauschte ein Unternehmen sämtliche Fenster im langen Gang aus. Und auch Abrissarbeiten standen an.

Die einen tauschen Fenster aus, die anderen reißen den Lastenaufzug ab: Einiges los ist am Wochenende am Bahnhof.

Nein, eine Brücke wird am Wochenende am Dülmener Bahnhof nicht eingehoben. Aber trotzdem tut sich hier während der Sperrpause einiges: Im langen Gang tauschten am Samstag Arbeiter die Fenster aus, zudem wurde der Übergang teilweise neu gestrichen. Parallel liefen Abrissarbeiten an einem Lastenaufzug, der bislang die beiden Gleisebenen miteinander verband.

Hintergrund sei, so ein Bahnsprecher, das „Sofortprogramm für attraktive Bahnhöfe“, das Bahn und Verkehrsministerium gemeinsam gestartet haben. In NRW sollen dabei 70 Bahnhöfe renoviert werden.

In Dülmen wurden dabei nicht nur die Fenster ausgetauscht. Zuvor seien bereits Treppenstufe ausgebessert worden, so der Sprecher. Für die Arbeiten am Wochenende habe man jedoch die Sperrpause abwarten müssen, wenn die Oberleitung abgeschaltet wurde.