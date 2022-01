Mehr als 6000 haben unterzeichnet

Um kurz nach 15 Uhr am Montag hatten mehr als 6000 Personen die Erklärung unterschrieben. Etliche begründeten auch ihre Entscheidung.

Nicht nur die Zahl von über 6000 Dülmenerinnen und Dülmenern, die bis heute Mittag die „Dülmener Erklärung für Demokratie und Zusammenhalt“ im Internet unterschrieben haben, spricht eine deutliche Sprache. Auch persönlich hat Bürgermeister Carsten Hövekamp, der die Petition an alle gestartet und zusammen mit CDU, SPD und den Grünen Freitag veröffentlicht hat, viele positive Rückmeldungen bekommen.

Kritik an Spaziergängen

Mit der Dülmener Erklärung wird den Montagsspaziergängern nicht das Recht abgesprochen, sich zu versammeln und kritisch zu Corona-Maßnahmen zu äußern. Aber der Bürgermeister und die Vertreter der drei Parteien appellieren an sie, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Die Bekämpfung der Pandemie sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, heißt es. Kritisiert wird, dass die Spaziergänger zusammen mit Menschen unterwegs sind, „die die Pandemie als Vorwand nutzen, Wissenschaftsfeindlichkeit zu betreiben, zu provozieren und unsere Demokratie zu gefährden“.

Unter die vielen, die die Dülmener Erklärung zustimmend kommentieren, haben sich ganz wenige Stimmen von Kritikern gemischt. Persönlich habe er direkte kritische Rückmeldungen kaum erhalten, sagt Hövekamp. „Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die im Ton überwiegend sachlich waren.“ Er bedauert, dass man das von einigen Diskussionsbeiträgen in den Sozialen Medien „nicht behaupten“ kann.

Bürgermeister offen für Gespräch



Sucht der Bürgermeister das Gespräch mit den Montagsspaziergängern? Mitarbeitende der Polizei und des städtischen Ordnungsamtes ständen als Ansprechpartner zur Verfügung, sagt Hövekamp. Eine „wirkliche Gesprächsbereitschaft“ hätten die Teilnehmenden der Spaziergänge bislang nicht erkennen lassen.

Einem Gespräch verschließt sich Hövekamp nicht. „Wer ein Anliegen hat, kann sich ohnehin auch an mich als Bürgermeister wenden.“ Eine Möglichkeit, in einen Dialog zu treten, sei es, die Versammlung ordnungsgemäß anzumelden, sagt er an die Adresse der Spaziergänger gewandt.

Die Petition bleibt weiterhin freigeschaltet. Man wolle ein Zeichen setzen und eine Botschaft übermitteln, sagt Hövekamp. Sein Wunsch: dass sich viele der Petition anschließen.



Update: So lief der "Montagsspaziergang"

Rund 470 "Spaziergänger" waren heute Abend in der Dülmener Innenstadt unterwegs. Ihnen standen rund 100 Personen gegenüber, die sich rund um den Infostand von SPD und Grünen versammelten und zum Start des "Spaziergangs" laut wurden. Mehr in der DZ-Ausgabe von Dienstag.