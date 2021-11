Mehr als 1400 Fälle seit Pandemie-Beginn

Seit Beginn der Pandemie haben sich mehr als 1400 Personen in Dülmen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Wochenende überstieg die Anzahl der Ansteckungen diese Marke. Und auch sonst gingen die Zahlen nach oben.

Die Corona-Lage in Dülmen

Mehr als 1400 Dülmener haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Übers Wochenende sind 27 weitere Ansteckungen dazu gekommen, womit sich die Zahl der insgesamt Infizierten in Dülmen auf 1408 erhöhte. Vier Personen sind seit Freitag wieder genesen, damit gibt es derzeit 121 aktive Corona-Fälle in der Stadt (plus 23).

Kreisweit gibt es momentan 692 aktive Infektionen (plus 76). Hier sind über das hinweg Wochenende 138 weitere Ansteckungen gemeldet worden, zeitgleich sind insgesamt 62 Personen wieder genesen.

Leicht nach oben geht es weiter für die Sieben-Tage-Inzidenz: Diese lag am Montag bei 177,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sonntag: 171,3).