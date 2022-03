Mehl und Öl sind Mangelware

Aktuell sehen Kunden es immer wieder: Lücken in den Supermarktregalen. Gerade Mehl und Öl sind derzeit besonders von Lieferproblemen betroffen. Und auch vermehrte „Hamsterkäufe“ sorgen nicht gerade für Entspannung beim Einkauf.

Beim Gang entlang der Supermarktregale mag der Verbraucher die ein oder andere Lücke entdecken. „Die Leute hamstern, sofern dies überhaupt noch möglich ist“, so dramatisch schildert Thomas Jakoby die Lage in seinem Combi-Markt in Dülmen.

Denn: „Weizenmehl und alles rund ums Thema Öl sind so knapp wie zu besten Coronazeiten“, erklärt er. Aktuell könne er die beiden Warengruppen überhaupt nicht mehr bestellen.

Zudem hat der Inhaber das Gefühl, dass lang Haltbares wie Nudeln oder Dosenprodukte besonders viel von den Kunden gekauft wird. „Wenn sich diese Situation nicht bessert, müssen wir über Limitierungen der Produkte nachdenken“, so Jakoby.

Auch Ursula Springenberg spürt Auswirkungen bei ihrem Einkauf. „Letzte Woche hab ich ein regelrechtes Loch beim Toilettenpapierregal gesehen. Und auch die preisgünstigen Nudeln waren weg“, meint sie.

Was die Dülmenerin jedoch noch mehr beschäftigt: „Als ich eben ein Brot gekauft habe, habe ich bemerkt, dass dieses um 30 Cent teurer geworden ist.“

Ein Eindruck, den auch Ute Lasch teilt. Auch sie bemerkt vor allem Lücken in den Regalen mit Toilettenpapier und Nudeln.

Und sie sagt: „Man merkt deutliche Preiserhöhungen. Wenn das noch 30 Cent sind, kann man das ja noch verstehen, aber wenn die Preise schon um 50 oder 60 Cent steigen, läppert sich das auf Dauer ganz schön.“

