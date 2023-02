Med Döner spendet nach Erdbeben Einnahmen

Die Familie von Mehmet Kabukcu, Betreiber des Fast-Food-Restaurants Med Döner, war vom Erdbeben in der Türkei und Syrien persönlich stark betroffen. Am morgigen Dienstag, 21. Februar, gibt es deshalb eine besondere Spendenaktion.

Menschen gehen an einem eingestürzten Gebäude vorbei. Wie die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Samstag mitteilte, ist die Zahl der Todesopfer der beiden schweren Erdbeben weiter gestiegen.

Die Familie von Mehmet Kabukcu, Betreiber des Fast-Food-Restaurants Med Döner an der Nonnengasse 2, war persönlich vom Erdbeben in der Türkei und Syrien stark betroffen. Familienmitglieder seien bei der Tragödie verstorben.

Daher will der Dülmener Imbissbetreiber helfen und bietet am morgigen Dienstag, 21. Februar, eine besondere Spendenaktion. Zum einen stehen weiterhin Spendendosen für die Kunden auf der Theke.

Zum anderen werde der komplette Umsatz vom Dienstag gespendet, verspricht der Imbiss-Betreiber. „Egal wie viele Leute kommen, egal welches Gericht oder welches Getränk verzehrt wird: Die kompletten Einnahmen vom Dienstag werden gespendet.“

Kabukcu werde in der kommenden Woche, vermutlich am Montag, selber in die Türkei fliegen und will konkret schauen, wo Geld benötigt wird, und vor Ort helfen. Seine Frau sei schon zur Beerdigung eines Familienmitglieds vor Ort gewesen und habe Kleidung und Medikamente mitgebracht. Aber es werde noch sehr viel mehr Hilfe benötigt, und daher wolle er sich mit der heutigen Aktion engagieren.