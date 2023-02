Med Döner nimmt bei Aktion über 4000 Euro ein

Über 4000 Euro kamen am Dienstag bei einer Spendenaktion bei Med Döner zusammen. Die Einnahmen sollen an die Erdbebenopfer gehen. Und auch die Spendenbox füllten die Kunden ordentlich.

Über 4000 Euro alleine durch den Verkauf konnte Mehmet Kabukcu, Betreiber des Fast-Food-Restaurants Med Döner, am Dienstag einnehmen. Er hatte sein Fast-Food-Restaurant, welches sonst an Dienstagen geschlossen ist, extra für eine Spendenaktion geöffnet.

Alle Einnahmen von diesem Tag möchte er nämlich an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien spenden. Und es kam mehr zusammen, als er erwartet hatte: Am Dienstagmittag rechnete der Betreiber noch mit insgesamt 2500 bis 3000 Euro am Ende des Tages durch den Verkauf.

Auch in die Spendenbox, welche seit einiger Zeit auf der Theke steht, floss am Dienstag nach Angaben von Mehmet Kabukcu besonders viel Geld. 1200 Euro kamen hier noch einmal zusätzlich zusammen. Die Spendenbox wird Mehmet Kabukcu auch über die Spendenaktion hinaus noch auf der Theke stehen lassen.